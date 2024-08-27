Волгоградские онкологи прокачают навыки благодаря центру обучения ВолгГМУ





27 августа губернатор Андрей Бочаров посетил учебный центр кафедры онкологии ВолгГМУ, созданный на базе Волгоградского областного онкодиспансера. Как сообщает ИА «Высота 102», уникальная образовательная площадка позволит не только подготовить новые высококвалифицированные медицинские кадры, но и обеспечить непрерывное развитие и совершенствование уже практикующих специалистов.

Современный образовательный корпус оснащён самым лучшим оборудованием, необходимым медикам для занятий. Помимо учебных аудиторий здесь находятся кабинеты для преподавателей, конференц-залы с современным мультимедийным оборудованием, мобильный компьютерный класс.





Особое внимание при проектировке учебного центра специалисты уделили внедрению современных цифровых технологий, что также создаёт задел для проведения здесь конкурсов, олимпиад и научных конференций.

- На территории Волгоградской области на протяжении семи лет реализуется масштабный проект по созданию современной системы оказания медицинской помощи населению. Но решить задачу можно только тогда, когда мы создадим по-настоящему современную систему подготовки кадров, совершенствования квалификаций работников медицинской отрасли. И без формирования соответствующих условий это невозможно, — отметил Андрей Бочаров. — Проект многоуровневый. Его сложно было бы реализовать, не имея базы, какую имеет наш Волгоградский медицинский университет, без поддержки Минздрава РФ. Сегодня мы показали эталон, и сейчас начнется системная работа по созданию аналогичных условий на других кафедрах на базе ведущих клиник.





Оценить образовательную площадку студенты и медики смогут уже в предстоящем учебном году. Благодаря новым образовательным возможностям ВолгГМУ увеличит количество проходящих в онкодиспансере врачей-ординаторов до 80.





Напомним, в декабре 2023 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил создать на базе ГБУЗ «ВОКОД» передовой центр для подготовки медицинских кадров в сфере диагностики и лечения онкозаболеваний. Менее чем за год специалисты сумели воплотить в жизнь этот уникальный проект.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области