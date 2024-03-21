В Волгограде нашли решение проблемы с нехваткой онкологов

Сегодня, 21 марта, в ходе рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова в онкологический диспансер в Волгограде стало известно о готовящемся открытии Центра подготовки врачей онкологического профиля. Здесь же специалисты смогут повышать квалификацию.

В настоящее время на площадке Волгоградского областного онкодиспансера продолжается создание современной базы для подготовки и повышения квалификации врачей-онкологов и гематологов. Андрей Бочаров оценил ход капитального ремонта в помещениях, а также поставил задачи по решению кадрового вопроса в профильной службе.

– Подготовка кадров – наиважнейшая задача. Мы готовим и своих врачей, и к нам приезжают из других регионов. Нам необходимо иметь суперсовременную базу по подготовке специалистов в сфере онкозаболеваний, — подчеркнул Андрей Бочаров в ходе общения с сотрудниками онкоцентра и коллегами. – Для этого нам важно создать центр, отвечающий самым высоким требованиям. С возможностью для будущих врачей практического изучения болезни и участия в лечении уже на старших курсах. Повышение квалификации действующих врачей – тоже важная задача.

Капитальный ремонт в основном корпусе (блок 2 и 3), где разместится Центр подготовки онкологов и гематологов, стартовали в декабре 2023 года. По завершении ремонта здесь планируют внедрить передовые методики подготовки кадров.