Происшествия

Ослепило? В Волгограде попало на видео массовое ДТП у остановки «Гимназия 14»

Происшествия 24.08.2024 13:02
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24.08.2024 13:02


В Краснооктябрьском районе Волгограда субботнее утро началось с массового ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», сразу три легковых автомобиля столкнулись на проспекте Ленина, вблизи остановки общественного транспорта «Гимназия 14». Авария была запечатлена одной из уличных камер видеонаблюдения.



По информации правоохранительных органов, столкновение произошло в 06:40. Судя по опубликованным кадрам, водители, двигаясь по направлению от «Монолита» в сторону Баррикад, остановились на регулируемом пешеходном переходе. Через какое-то время основной поток догнала ещё одна легковушка, однако по некой причине находящийся за рулём водитель не сбавил скорости и на полном ходу врезался в стоящую впереди иномарку.

Столкновение сразу же вызвало цепную реакцию, в результате которой ещё один стоящий впереди автомобиль оказался повреждён.

При этом в последний момент виновник ДТП осознал опасность столкновения и пытался избежать его, вырулив на встречную полосу. Однако было уже поздно. Из-за касательного удара летящий на скорости автомобиль перевернулся и вылетел на встречку.

Отметим, по предварительной информации правоохранительных органов, авария могла произойти из-за солнца, которое, находясь утром на уровне чуть выше горизонта, ослепило водителя.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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