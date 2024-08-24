В Волгограде автоледи прокатила пешехода несколько сотен метров на капоте: видео





В Советском районе Волгограда произошло необычное ДТП с участием автомобиля Volkswagen и женщины-пешехода. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, инцидент случился накануне днем на перекрёстке ул. Электролесовской и ул. Автомобилистов. Момент наезда на пешехода и дальнейшую поездку с ней на капоте засняла камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель иномарки совершила наезд на 32-летнюю волгоградку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному. После чего водитель решила не останавливаться и продолжила движение с женщиной на капоте. К сожалению, неизвестно, как долго продолжалась такая поездка, но, судя по кадрам, пешеход была совсем не против такой транспортировки.

К счастью, волгоградка отделалась лишь ушибами и от госпитализации отказалась.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области