Главврач Суровикинской ЦРБ уточнила информацию о пострадавших сотрудниках ИК-19





В Суровикинскую ЦРБ изначально были доставлены пятеро сотрудников ФСИН, пострадавших сегодня во время нападения на ИК-19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главврача медицинского учреждения, двое пациентов уже были перевезены в Волгоград санитарным вертолётом и машиной скорой помощи, ещё двое готовятся к транспортировке.







- Изначально в Суровикинскую ЦРБ были доставлены пятеро пострадавших – все они сотрудники ФСИН. Первый пациент эвакуирован вертолётом санитарной авиации, второй – каретой скорой помощи. Третий и четвёртый готовятся к транспортировке и будут доставлены в областной центр санавиацией и спецавтомобилем, - подчеркнула руководитель Суровикинской ЦРБ Лидия Кузенкова.

Напомним, 23 августа в Суровикино Волгоградской области на территории исправительной колонии №19 несколько заключённых захватили в заложники сотрудников ФСИН. В результате штурма исправительного учреждения снайперы Росгвардии уничтожили всех нападавших.