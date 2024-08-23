Расследования

Стало известно состояние сотрудников ФСИН, пострадавших при захвате в ИК-19

Расследования 23.08.2024 15:52
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23.08.2024 15:52


В Волгоградской области оказывают врачебную помощь четверым сотрудникам УФСИН России, пострадавшим во время захвата террористами в исправительной колонии №19 в Суровикинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. 

– В центральную районную больницу Суровикинского района поступило четверо пострадавших. В настоящее время проводятся оперативные вмешательства, операции, в районной больнице. Медицинская служба Суровикино усилена двумя хирургическими бригадами из Волгограда, одной хирургической бригадой из Калачевской ЦРБ. Также в Сурвикино направлено три бригады медицины катастроф и  вертолет санавиации для эвакуации пострадавших в областной центр. Медикаментов, перевязочных материалов и компонентов крови достаточно, – сообщил глава комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.  

Напомним, захват заложников в ИК-19 произошел днем 23 августа. Четверо заключенных  напали на сотрудников ФСИН во время дисциплинарной комиссии. 

Губернатор Волгоградской области Бочаров сообщил, что в регионе приведены в готовность все профильные силы и средства. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. 

Также Андрей Бочаров призвал жителей региона воздержаться от разжигания межнациональной розни и доверять только официальной информации из достоверных источников. 

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