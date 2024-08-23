В Волгограде у ТРК «Мармелад» вспыхнул грузовик

Сегодня, 23 августа, в Дзержинском районе Волгограда у автомобиля «МАЗ» загорелась кабина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 12.37.

- В автомобиле МАЗ горела обшивка кабины на площади 2 кв. м., - уточнили в региональном МЧС.

На место происшествия выезжали пожарно-спасательные расчеты 15-й пожарно-спасательной части. Потушить объятый огнем грузовик им удалось в 12.48. В результате пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Очевидцы происшествия уточняют, что «МАЗ» загорелся недалеко от ТРК «Мармелад».

Фото: Жесть Волгограда/ t.me