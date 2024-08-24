Умершим в Волгограде кайтсерфером оказался судимый за махинации с ЦУМом экс-чиновник Росимущества

Получивший тяжелые травмы во время занятий кайтсерфингом в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 58-летний мужчина, позже скончавшийся в реанимации, оказался осужденным за мошенничество со зданием ЦУМа экс-чиновником Росимущества Игорем Сафоновым, сообщает V102.RU.

Бывший заместитель территориального управления Росимущества Игорь Сафонов и замначальника отдела ООО «Юг Консалтинг» Петр Бугай были задержаны 13 декабря 2010 года сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией областного главка МВД России после передачи 12 миллионов рублей взятки от бывшего владельца ЦУМа Виктора Кривцова.

По версии следствия, Сафонов требовал от предпринимателя передачи трех этажей Центрального универмага путем притворной сделки купли-продажи на имя Бугая. При этом предварительная стоимость этих помещений составляла около 70 миллионов рублей. При оформлении права собственности Игорь Сафонов получил часть требуемой суммы, а именно 9,2 миллиона рублей и 100 тысяч долларов. Помимо этого, в начале февраля 2011 года правоохранители выявили новый эпизод получения взятки чиновником Росимущества.

В октябре 2014 года Центральный районный суд Волгограда приговорил Сафонова к 3,5 годам колонии общего режима за мошенничество с помещениями ЦУМа. К 3,3 годам лишения свободы также в колонии общего режима приговорен Петр Бугай. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

В судебном следствии было установлено, что Сафонов в силу должностного положения знал о подготовке исковых заявлений о прекращении права собственности владельцев здания ЦУМа. Тем не менее чиновник убедил их, что за три помещения Центрального универмага рыночной стоимостью более 124 миллионов рублей, а также деньги в сумме свыше 20 миллионов рублей, он поможет им сохранить право собственности на здание.

Помещения универмага были фиктивно оформлены на Бугая. Для передачи денег чиновник привлек третье лицо, не осведомленное о мошенничестве. Передача части наличной суммы — более девяти миллионов рублей и имитация 100 тысяч долларов США — происходила под контролем правоохранителей. Распорядиться в дальнейшем объектами недвижимости участники фиктивной сделки не смогли, так как на имущество был наложен арест.

В июне 2015 года суд удовлетворил прошение Игоря Сафонова об УДО. По сведениям информагентства, при принятии решения был учтен срок пребывания подсудимого под домашним арестом.

Напомним, несчастный случай произошел 12 августа в 200 метрах от села Верхнепогромное в Среднеахтубинском районе. В тот день на регион обрушился ураганный ветер и пыльная буря. Пострадавшего порывом ветра сбило в воду. Он получил тяжелую травму головы и перелом позвоночника.

Врачи боролись за жизнь кайтсерфера больше недели. Его состояние ухудшалось, он впал в кому и 22 августа скончался в стенах больницы.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»