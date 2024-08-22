Покалечившийся под Волгоградом кайтсерфер скончался в больнице

Покалечившийся во время занятий кайтсерфингом в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 58-летний мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице, сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Ранее в облздраве рассказали, что состояние пациента крайне тяжелое. По данным «Высоты 102», пострадавший находился в коме.

По сведениям от экстренных служб, у мужчины были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом лопатки и перелом ребер слева. Он пребывал в состоянии травматического шока.

Напомним, что мужчина катался по воде на кайте за воздушным змеем в селе Рахинка. В день трагедии внезапно начался ураган с мощными порывами ветра, который опрокинул волгоградца в воду.

UPD: в комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что «несмотря на проводимую терапию, из-за тяжести состояния, мужчина скончался в отделении реанимации».

Фото: архив ИА «Высота 102»