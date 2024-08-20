За жизнь, оказавшегося в реанимации после занятий кайтсерфингом в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 58-летнего мужчины, продолжают бороться врачи больницы имени Фишера.
— Состояние пациента крайне тяжелое, проведены консультации с ведущими специалистами. Продолжается консервативная терапия, — прокомментировали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, что мужчина, катавшийся по воде на кайте за воздушным змеем, был сбит с доски внезапно начавшимся ураганом. Предварительно, у пострадавшего диагностировали тяжелую травму головы и перелом позвоночника.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»