Серийного грабителя одиноких женщин в Волжском отправили в колонию

К 5 годам колонии строгого режима приговорен 34-летний житель города Волжского Волгоградской области, который выслеживал одиноких женщин, грабил и избивал. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Мужчина обвинялся в совершении грабежа с применением насилия в отношении 5 жительниц Волжского.

Следствием и судом установлено, что в мае текущего года он выслеживал одиноких женщин и отбирал у них золотые украшения. Если они оказывали сопротивление, то он избивал своих жертв. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 240 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.