В центре Волгограда «Гранта» снесла кроссовер: пострадал ребенок





В Центральном районе Волгограда 10-летний ребенок пострадал после столкновения автомобилей «Лада Гранта» и Nissan Qashqai. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 21 августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражской.





По предварительной информации, напротив дома №40 по проспекту Ленина на перекрестке «Лада Гранта» на большой скорости столкнулась с иномаркой.

В результате ДТП водитель и малолетний пассажир «Лады» были доставлены в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области