Происшествия

Курьер на скутере от испуга прыгнул под иномарку в центре Волгограда

Происшествия 20.08.2024 18:00
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20.08.2024 18:00


Сегодня, 20 августа, в Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скутера и легковушки. Как сообщает V102.RU, момент аварии на пресечении улиц Пархоменко и Невской зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.



— По предварительным данным, водитель скутера  при резком торможении не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и столкновение с иномаркой, — сообщили информагентству в региональном главке МВД. 

Доставщику после столкновения, по уточненным данным полиции, потребовалась помощь медиков. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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