Курьер на скутере от испуга прыгнул под иномарку в центре Волгограда





Сегодня, 20 августа, в Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скутера и легковушки. Как сообщает V102.RU, момент аварии на пресечении улиц Пархоменко и Невской зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.





— По предварительным данным, водитель скутера при резком торможении не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и столкновение с иномаркой, — сообщили информагентству в региональном главке МВД.

Доставщику после столкновения, по уточненным данным полиции, потребовалась помощь медиков.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области