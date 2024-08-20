



Ленинский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, который набросился на престарелую мать после отказа дать деньги на сигареты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональную прокуратуру, суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что 29 февраля 2024 года подсудимый начал требовать у своей 76-летней матери деньги на табачную продукцию. Женщина отказалась давать их сыну и упрекнула его в том, что он живет на ее пенсию и не пытается трудоустроиться.

Не выдержав оскорблений, мужчина набросился на пенсионерку и начал избивать ее руками и ногами по голове и груди. Чудом женщине удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь соседей. Испугавшись, обвиняемый скрылся с места происшествия.

- Вину в содеянном он не признал, пояснив, что телесные повреждения, в том числе переломы ребер, он нанес матери якобы для того, чтобы реанимировать ее после сердечного приступа, - уточнили подробности в пресс-службе прокуратуры. - Однако данная версия подсудимого была опровергнута представленными государственным обвинением доказательствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.