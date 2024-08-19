



Чудом уцелевший в зоне специальный военной операции котенок Майор стал талисманом оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу лагеря, милого питомца передали бойцы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград».

– Оборонно-спортивному лагерю «Авангард» и курсантам Центра «ВОИН» передаем котенка – берегите его, пока мы бережем ваш покой. Позывной «Майор», – обратился на трогательной встрече с участниками смены один из бойцов отряда.





До передачи в лагерь спасенный бело-рыжий котенок находился в расположении штурмового отряда, дислоцированного в районе выполнения боевых задач зоны спецоперации. Как уточнили бойцы, питомец уже успел привыкнуть к звукам стрельбы и имеет бойкий нрав.

Участники смены из Донбасса и Новороссии, Белгородской и Волгоградской областей с радостью приняли сероглазого, приготовили ему корм, миску и нашли уютный уголок для проживания.





– О чем эта история? Она о защите, заботе, человечности, которые наши бойцы, воины проявляют даже в самых суровых военных полевых условиях, - подытожил встречу координатор оборонно-спортивного лагеря Алексей Кузьмин.

Фото: пресс-служба лагеря «Авангард»