Происшествия

Ни туда и ни сюда: два ДТП «зацементировали» Первую продольную в Волгограде

Происшествия 19.08.2024 16:21
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19.08.2024 16:21


В Краснооктябрьском районе Волгограда днем 19 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, в результате которого на Первой продольной образовался затор. Столкнувшиеся MAN и кроссовер, передают читатели ИА «Высота 102», заблокировали две из трех полос на оживленной дороге. 

Автомобили столкнулись на пересечении двух проспектов – Ленина и Металлургов, – сообщают волгоградские водители. – ДТП само по себе пустяковое. Вероятнее всего, никто и не пострадал, но неприятностей теперь многим людям – и самим водителям, и другим участникам движения, которые вынуждены стоять в пробках и на проспекте Металлургов, и на Ленина. 


Протяженность транспортного затора на проспекте Ленина на момент публикации составляла чуть более полукилометра, однако скорость движения там не превышает пяти километров в час. На Металлургов ситуация менее напряженная. 

Впрочем, на Первой продольной это не единственная неприятность. В глухой пробке оказались волгоградцы по направлению в центр города. Здесь из-за ДТП дорожный затор растянулся чуть менее, чем на три километра – от стадиона до площади Ленина.  

Фото: читатели «Высоты 102»

Скриншот: Яндекс Карты 

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