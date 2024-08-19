В Краснооктябрьском районе Волгограда днем 19 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, в результате которого на Первой продольной образовался затор. Столкнувшиеся MAN и кроссовер, передают читатели ИА «Высота 102», заблокировали две из трех полос на оживленной дороге.

– Автомобили столкнулись на пересечении двух проспектов – Ленина и Металлургов, – сообщают волгоградские водители. – ДТП само по себе пустяковое. Вероятнее всего, никто и не пострадал, но неприятностей теперь многим людям – и самим водителям, и другим участникам движения, которые вынуждены стоять в пробках и на проспекте Металлургов, и на Ленина.





Протяженность транспортного затора на проспекте Ленина на момент публикации составляла чуть более полукилометра, однако скорость движения там не превышает пяти километров в час. На Металлургов ситуация менее напряженная.

Впрочем, на Первой продольной это не единственная неприятность. В глухой пробке оказались волгоградцы по направлению в центр города. Здесь из-за ДТП дорожный затор растянулся чуть менее, чем на три километра – от стадиона до площади Ленина.

Фото: читатели «Высоты 102»

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