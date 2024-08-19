Расследования

Под Волгоградом осуждены трое камышан, совершивших разбойное нападение

Расследования 19.08.2024 09:28
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19.08.2024 09:28


В Камышине Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле, связанном с разбойным нападением и гибелью человека. Как сообщает ИА «Высота 102», трое мужчин приговорены к длительному сроку за избиение, похищение и смерть местного жителя.

- 12 апреля 2023 года фигуранты, вступив в преступный сговор, выследили местного жителя у здания автомастерской по улице Некрасова в городе Камышин, где с целью хищения денежных средств и иного имущества один из обвиняемых избил мужчину руками и ногами в различные части тела, от чего тот потерял сознание, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Но на этом преступники не остановились. Обездвиженное тело сообщники погрузили и вывезли на пустырь, где сняли с мужчины украшения и забрали мобильный телефон, после чего скрылись.

Несмотря на то, что пострадавшего всё же вскоре обнаружили и доставили в медицинское учреждение, врачи спасти его уже не смогли. Избитый камышанин от полученных травм скончался в больнице.

Отметим, все трое участников разбойного нападения были задержаны полицейскими. Решением суда они приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 16 лет, в зависимости от тяжести обвинений, выдвинутых следствием.

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