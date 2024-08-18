Расследования

Жительницу Волгоградской области отправили в колонию-поселение за долг дочери

Расследования 18.08.2024 21:43
0
18.08.2024 21:43


Камышинский городской суд в Волгоградской области приговорил к 4 месяцам в колонии-поселении местную жительницу, которая задолжала своей дочери-подростку 170 тысяч рублей в виде алиментов. Как сообщили V102.RU в суде, ранее женщина была лишена родительских прав в отношении дочери 2009 года рождения.

На нее также возложена обязанность, направлять ежемесячно ¼ часть своего заработка на содержание ребенка в пользу лиц или учреждений, которые воспитывают девочку до ее совершеннолетия. 

Однако женщина алименты не платила. Ранее ее привлекали за это к административной ответственности в виде 30 часов обязательных работ. Но она на путь исправления не встала. В суде нерадивая мать полностью признала вину, но от дачи показаний оказалась.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.08.2024 13:11
Расследования 18.08.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2024 08:19
Расследования 18.08.2024 08:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 20:09
Расследования 17.08.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 19:23
Расследования 17.08.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 14:59
Расследования 17.08.2024 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 10:13
Расследования 17.08.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 09:08
Расследования 17.08.2024 09:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 14:11
Расследования 16.08.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 12:02
Расследования 16.08.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 11:10
Расследования 16.08.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 11:06
Расследования 16.08.2024 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 10:00
Расследования 16.08.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 09:13
Расследования 16.08.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2024 19:22
Расследования 15.08.2024 19:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2024 13:04
Расследования 15.08.2024 13:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
Жительницу Волгоградской области отправили в колонию-поселение за долг дочериСмотреть фотографии
21:08
Подрядчик строительства дороги в Волгоградской области пошел на мировуюСмотреть фотографии
19:45
Редкую «Осетровую Луну» увидят волгоградцы ночью 19 августаСмотреть фотографии
18:07
Можно потерять не только деньги, но и жилье: рассказываем, как в ломбардах и их «двойниках» обманывают волгоградцевСмотреть фотографии
16:54
«Еле тащимся»: под Волгоградом образовалась автомобильная пробка в 5 кмСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде у областного краеведческого музея после капремонта потекла крышаСмотреть фотографии
14:06
В волгоградской торговой сети исчезли яйцаСмотреть фотографии
13:11
Бастрыкин затребовал доклад по делу об укушенном за лицо собакой школьникеСмотреть фотографии
11:42
Кто-то выкинул? В Волгограде в мусорной яме нашли автомобильСмотреть фотографии
11:11
Mercedes сбил 5-летнюю девочку на самокате в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Снова маски? Стоит ли бояться волгоградцам оспы обезьянСмотреть фотографии
10:07
«Здесь у них расправляются крылья»: как живет центр помощи для женщин, оставшихся без крыши над головойСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом увековечили память двух участников СВОСмотреть фотографии
08:19
В Волгограде ищут пострадавшую в драке у кассы в магазине «Магнит у дома»Смотреть фотографии
08:01
Какие погодные сюрпризы принесет волгоградцам новая неделяСмотреть фотографии
07:30
Облкомдортранс отсудил 71 млн рублей за обрушенный мост в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
В Волгоград привезли десять хвостатых беженцев из КурскаСмотреть фотографии
20:55
Магия света и красок: в Волгограде открылась выставка художника-музыканта Глеба ВяткинаСмотреть фотографии
20:09
«Мышь не проскочит?»: Волгоградский облсуд вернул на работу уволенного главврачом инфекционистаСмотреть фотографии
19:48
Выживших в страшной аварии под Волгоградом выписали из ЦРБСмотреть фотографии
19:23
«Черную риэлторшу»-рецидивистку из Волжского осудили за обман клиентовСмотреть фотографии
18:30
В бизнес-центре Волжского вспыхнул пожарСмотреть фотографии
17:39
«В воде были машина и тело»: под Волгоградом 17-летний подросток на Ладе сбил насмерть женщинуСмотреть фотографии
17:22
«Привозной арбуз есть не стали. Не тот»: волгоградские бахчеводы собирают урожай после погодных катаклизмовСмотреть фотографии
16:16
Жара до +37 возвращается в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:31
Рубить или не рубить? Волгоградцев встревожил «массовый» спил деревьевСмотреть фотографии
14:59
Бастрыкин добивается возбуждения дела по аварийному дому под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде заблокировали выезд на «нулевку» у Мамаева курганаСмотреть фотографии
14:01
Мортуарий на кладбище под Волгоградом внесут в госреестр объектов культурного наследияСмотреть фотографии
13:40
4-балльная магнитная буря испортит сон волгоградцам 17 августаСмотреть фотографии
 