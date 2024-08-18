Камышинский городской суд в Волгоградской области приговорил к 4 месяцам в колонии-поселении местную жительницу, которая задолжала своей дочери-подростку 170 тысяч рублей в виде алиментов. Как сообщили V102.RU в суде, ранее женщина была лишена родительских прав в отношении дочери 2009 года рождения.

На нее также возложена обязанность, направлять ежемесячно ¼ часть своего заработка на содержание ребенка в пользу лиц или учреждений, которые воспитывают девочку до ее совершеннолетия.

Однако женщина алименты не платила. Ранее ее привлекали за это к административной ответственности в виде 30 часов обязательных работ. Но она на путь исправления не встала. В суде нерадивая мать полностью признала вину, но от дачи показаний оказалась.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.