Расследования

Волгоградка на видео рассказала, как стала жертвой лжеброкера и потеряла 2,4 млн рублей

Расследования 16.08.2024 14:11
0
16.08.2024 14:11


Жительница Волгограда попалась на уловку мошенника, который выдал себя за брокера и предложил поиграть на бирже с целью заработка денег. В результате общения с позвонившим ей незнакомцем женщина взяла на себя крупный кредит и отдала лжеброкеру 2,4 млн рублей. Своей печальной историей она поделилась с сотрудниками полиции. 



Жертва мошенника рассказала, как аферист втирался в доверие, а после создавал видимость успешной игры, чтобы окончательно подсадить ее на крючок.  

– В середине июня мне поступил звонок на телефон. Мужчина среднего возраста, приятный голос. Предложил зарегистрироваться на бирже, чтобы заработать деньги. Убедительно говорил и все рассказывал. Втерся в доверие. Я ему поверила, – вспоминает события пострадавшая. – Он скинул ссылку, я закачала приложение и зарегистрировалась. Через день он мне снова позвонил и сказал, что нужно внести сумму, чтобы начать делать ставки

После того, как первые деньги были заработаны и обезналичены, женщине предложили уже сыграть на более крупную сумму. Предвкушая крупный заработок, волгоградка под влиянием мошенника взяла кредит и закинула на счет несколько миллионов рублей.

– Сначала я взяла кредит на один миллион рублей. Через некоторое время он позвонил мне снова, и мы опять делали ставки. А спустя еще пару дней я внесла еще миллион. Когда позднее захотела уже вывести всю заработанную сумму, то не смогла этого сделать, - рассказала волгоградка. - Мне предложили подыскать нового человека, который также внесет деньги на счет, чтобы я смогла вывести свои деньги. Только тогда я поняла, что это мошенники. В общей сумме потеряла 2 млн 400 тысяч рублей. 

Женщина с заявлением обратилась в полицию. Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. 

Чтобы не совершать подобных ошибок, полиция просит отказаться от каких-либо действий со своими деньгами, если: 

  • предлагают регистрацию на торговых площадках, зарегистрированных за пределами РФ;
  • общение с брокерами осуществляется через мессенджеры,
  • предлагают перевести деньги на счета физических лиц, или абонентские номера;
  • для успешной торговли предлагают оформить максимальное количество кредитов;
  • поступают предложения о вовлечение в подобную деятельность третьих лиц (знакомых, друзей и прочих).


Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.08.2024 12:02
Расследования 16.08.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 11:10
Расследования 16.08.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 11:06
Расследования 16.08.2024 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 10:00
Расследования 16.08.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 09:13
Расследования 16.08.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2024 19:22
Расследования 15.08.2024 19:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2024 13:04
Расследования 15.08.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2024 12:33
Расследования 15.08.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2024 11:23
Расследования 15.08.2024 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2024 16:05
Расследования 14.08.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2024 12:56
Расследования 14.08.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2024 11:51
Расследования 14.08.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2024 08:12
Расследования 14.08.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2024 19:25
Расследования 13.08.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2024 11:13
Расследования 13.08.2024 11:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:08
Волгоградец отсудил за возврат купленных на маркетплейсе смартфонов 600 тыс.рублейСмотреть фотографии
14:49
ЕР передает гуманитарную помощь жителям Курской областиСмотреть фотографии
14:45
Загадочно исчезнувшего в Питере волгоградского инженера нашли родственникиСмотреть фотографии
14:29
Роман Старовойт оценил ход строительства третьего пускового комплекса моста через ВолгуСмотреть фотографии
14:11
Волгоградка на видео рассказала, как стала жертвой лжеброкера и потеряла 2,4 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
«Ротор» 16 августа примет «Балтику» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
13:19
Старовойт поддержал предложение Бочарова по расширению возможностей автобусных парковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
В Волгограде простились с погибшим в ДТП с военным КАМАЗом Сергеем ТипайловымСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде министр транспорта Старовойт инспектирует дорожные объектыСмотреть фотографии
12:02
Волгоградец получил 15 лет строгача за угощение двух студентов смертоносным наркотикомСмотреть фотографии
11:28
В России предлагают ввести 50% скидку для оплаты парковочных штрафовСмотреть фотографии
11:10
Обвиняется только один: суд допросил ключевого свидетеля по делу о покушении на бизнесмена Кадкина в ГородищеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:06
Замдиректора учебного центра в Волжском поймали на незаконной выдаче свидетельствСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом фейковый директор школы ограбил 66-летнюю учительницуСмотреть фотографии
10:19
В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП на окраине ВолгоградаСмотреть фотографии
10:00
ФСБ вышла на волгоградца, наладившего контакт с террористами УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Владимир Путин рассказал о росте числа желающих встать на защиту РоссииСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области оборвавшийся провод ЛЭП убил водителя грузовикаСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области продемонстрируют «Особенности национальной уборки»Смотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области в один день похоронят двоих погибших на СВО хуторянСмотреть фотографии
07:55
В Волгоградской области перенесли на 2025 год фестиваль с салютомСмотреть фотографии
07:20
В Волгограде с ассенизатора взыскали 931 тыс. рублей за незаконный слив отходовСмотреть фотографии
07:07
Приставы предупредили волгоградцев о «заразных» двойникахСмотреть фотографии
23:41
Момент смертельного ДТП с байкером попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:48
В Волгограде в ДТП с такси насмерть разбился байкерСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Жена волгоградского миллиардера попала в обидное ДТП на элитном спорткареСмотреть фотографии
20:07
Волгоградец отсудил 163 тыс. рублей за линяющие брюки немецкого брендаСмотреть фотографии
19:22
Силовики устроили облаву на мигрантов в Паньшино Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:11
В Волжском наградили бойцов СВО за отвагу и мужествоСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде усилят общественный транспорт в день матча «Ротора»Смотреть фотографии
 