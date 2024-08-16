



Жительница Волгограда попалась на уловку мошенника, который выдал себя за брокера и предложил поиграть на бирже с целью заработка денег. В результате общения с позвонившим ей незнакомцем женщина взяла на себя крупный кредит и отдала лжеброкеру 2,4 млн рублей. Своей печальной историей она поделилась с сотрудниками полиции.





Жертва мошенника рассказала, как аферист втирался в доверие, а после создавал видимость успешной игры, чтобы окончательно подсадить ее на крючок.

– В середине июня мне поступил звонок на телефон. Мужчина среднего возраста, приятный голос. Предложил зарегистрироваться на бирже, чтобы заработать деньги. Убедительно говорил и все рассказывал. Втерся в доверие. Я ему поверила, – вспоминает события пострадавшая. – Он скинул ссылку, я закачала приложение и зарегистрировалась. Через день он мне снова позвонил и сказал, что нужно внести сумму, чтобы начать делать ставки.

После того, как первые деньги были заработаны и обезналичены, женщине предложили уже сыграть на более крупную сумму. Предвкушая крупный заработок, волгоградка под влиянием мошенника взяла кредит и закинула на счет несколько миллионов рублей.

– Сначала я взяла кредит на один миллион рублей. Через некоторое время он позвонил мне снова, и мы опять делали ставки. А спустя еще пару дней я внесла еще миллион. Когда позднее захотела уже вывести всю заработанную сумму, то не смогла этого сделать, - рассказала волгоградка. - Мне предложили подыскать нового человека, который также внесет деньги на счет, чтобы я смогла вывести свои деньги. Только тогда я поняла, что это мошенники. В общей сумме потеряла 2 млн 400 тысяч рублей.

Женщина с заявлением обратилась в полицию. Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.

Чтобы не совершать подобных ошибок, полиция просит отказаться от каких-либо действий со своими деньгами, если:

предлагают регистрацию на торговых площадках, зарегистрированных за пределами РФ;

общение с брокерами осуществляется через мессенджеры,

предлагают перевести деньги на счета физических лиц, или абонентские номера;

для успешной торговли предлагают оформить максимальное количество кредитов;

поступают предложения о вовлечение в подобную деятельность третьих лиц (знакомых, друзей и прочих).



Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области