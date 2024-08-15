



В хуторе Паньшино Городищенского района Волгоградского области оперативники регионального управления ФСБ России совместно с коллегами из погрануправления, ГУ МВД России и Росгвардии провели очередной рейд по местам обитания мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», нелегалов искали в том числе и в теплицах.

– В результате проведенных мероприятий проверено 65 граждан Республики Узбекистан, из которых в отношении пятерых, причастных к совершению административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, составлено семь протоколов по ст. 18.10 КоАП России (осуществление трудовой деятельности без патента на территории РФ), ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП России (уклонение от выезда по истечению установленного срока пребывания), ч. 1 ст. 18.8 КоАП России (нарушение режима пребывания в РФ), – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова.

Одному узбеку по итогам прошедшего рейда придется покинуть пределы России в скором времени. Городищенский районный суд в сжатые сроки принял решение о наложении штрафа на нелегала и его принудительном выдворении.

Кроме того, органами МВД России в настоящее время разыскиваются работодатели пятерых иностранцев, которым грозит ответственность по ч. 1 ст. 18.15 КоАП России – незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства.

В УФСБ России по Волгоградской области уточняют, что это не последний рейд – проверки продолжаются.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области