Приставы предупредили волгоградцев о «заразных» двойниках

ФССП России предупреждает о всплеске во всех регионах, в том числе Волгоградской области, случаев обмана мошенниками, которые выдают себя за судебных приставов. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по Волгоградской области, аферисты рассылают поддельные уведомления и фишинговые ссылки.

Все начинается с того, что гражданину на электронную почту приходит письмо с информацией о наличии задолженности, которую нужно срочно погасить. В противном случае будут применены меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества в случае неуплаты долга.

- Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают пользователям сети Интернет загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт, - предупреждают в ГУ ФССП России по региону.

Федеральная служба судебных приставов напоминает, что получить достоверную информацию о наличии задолженности можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП, а также с помощью портала Госуслуг. Оплатить имеющуюся задолженность можно через портал Госуслуг, а также в любой кредитной организации.