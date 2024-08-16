Происшествия

Приставы предупредили волгоградцев о «заразных» двойниках

Происшествия 16.08.2024 07:07
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16.08.2024 07:07


ФССП России предупреждает о всплеске во всех регионах, в  том числе Волгоградской области, случаев обмана мошенниками, которые выдают себя за судебных приставов. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по Волгоградской области, аферисты рассылают поддельные уведомления и фишинговые ссылки.

Все начинается с того, что гражданину на электронную почту приходит письмо с информацией о наличии задолженности, которую нужно срочно погасить. В противном случае будут применены меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества в случае неуплаты долга.

- Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают пользователям сети Интернет загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт, - предупреждают в ГУ ФССП России по региону.

Федеральная служба судебных приставов напоминает, что получить достоверную информацию о наличии задолженности можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП, а также с помощью портала Госуслуг. Оплатить имеющуюся задолженность можно через портал Госуслуг, а также в любой кредитной организации. 

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