Общество

В Волгограде за 93 млн рублей выявят уклонистов от оплаты новых парковок

Общество 04.07.2024 18:55
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04.07.2024 18:55

Власти Волгограда сделали заключительный шаг перед запуском новых платных парковок на восьми центральных улицах города. Как сообщает ИА «Высота 102», 3 июля муниципалитет объявил о поиске подрядчика на оказание услуг по выявлению «зайцев», уклоняющихся от оплаты парковочных мест.

Компании, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит предоставить в аренду 17 комплексов фото- и видеофиксации, а также обеспечить дистанционный мониторинг функционирования платного парковочного пространства. На эти цели из бюджета выделена сумма в размере 93,3 млн рублей. Примечательно, что это стоимость всего лишь двухмесячной работы электронной системы. Если и в дальнейшем соответствующие услуги будут оказываться по таким же расценкам, то ежегодно из казны на выявление «зайцев», бросающих машины на восьми центральных улицах Волгограда, придётся тратить по 558 млн рублей.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» уже сообщало о планах властей по введению новых платных парковок в центре Волгограда. На первом этапе, платной стала парковка у вокзала «Волгоград I», а также на прилегающей к нему ул. Коммунистической.

На втором этапе мэрия рассчитывает начать взимать плату с водителей, оставивших транспортные средства на ул. им. Володарского, ул. Комсомольской, ул. Краснознаменской, наб. 62-й Армии, пер. им. Воровского, ул. им. Маршала Чуйкова, ул. Ленина, ул. Советской.

Несколько недель назад власти законтрактовали услуги по нанесению здесь новой разметки и установке дорожных знаков. Эти работы подрядчик должен был выполнить до 1 сентября 2024 года.

Отметим, в мае городская администрация также заключила контракт на аренду и организацию двухмесячной работы систем фото- и видеофиксации на территории привокзальной площади. На эти цели из бюджета были выделены 19 млн рублей.

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