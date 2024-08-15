В Волгограде капуста подорожала за неделю на 9%





Капуста стала самым подорожавшим овощем за минувшую неделю в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, ее стоимость увеличилась на 9,08%. Теперь белокочанную не купишь дешевле 50 рублей за килограмм. Капуста стала самым подорожавшим овощем за минувшую неделю в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, ее стоимость увеличилась на 9,08%. Теперь белокочанную не купишь дешевле 50 рублей за килограмм.

Также подорожала свекла – на 6,21% (до 47,14 рубля за кг). Стали дороже и помидоры – на 3,29% (127,29 рубля). В то же время в регионе подешевели лук – на 4% (40 рублей), морковь – на 7% (47,25 рубля).На минувшей неделе также было зафиксировано снижение стоимости яблок и бананов – соответственно на 2,3% и 2% (до 122 и 133 рубля за кг).В Волгоградстате также сообщили о снижении стоимости десятка яиц на 1,6% (92,44 рубля). А вот макароны высшего сорта подорожали почти на 2% - до 83,71 рубля. Цена на пшеничную муку высшего сорта также выросла на 1,37% - до 39,14 рубля за кг.