Полсотни беженцев из Курска приняла Саратовская область





Саратовская область приняла 57 жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с террористической атакой ВСУ. Людей, сообщает ИА «СарИнформ», разместили в пунктах временного проживания. По словам губернатора Романа Бусаргина, при необходимости курянам готовы предоставить и временное жилье.

– Беженцам, помимо проживания, предоставляется питание. Специалисты оказывают им психологическую помощь и консультируют по вопросам трудоустройства, оформления выплат, – передают саратовские журналисты со ссылкой на местных чиновников.

Кроме того, уточняет издание, из Саратовской области в Курсе направлено 85 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о готовности региона принять жителей Курской области и оказать помощь в восстановлении инфраструтуры на пострадавших территориях. Из Волгограда в Курск направлено два гуманитарных конвоя.

Фото: sarinform.ru