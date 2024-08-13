Федеральные новости

Полсотни беженцев из Курска приняла Саратовская область

Федеральные новости 13.08.2024 12:48
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13.08.2024 12:48


Саратовская область приняла 57 жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с террористической атакой ВСУ. Людей, сообщает ИА «СарИнформ», разместили в пунктах временного проживания. По словам губернатора Романа Бусаргина, при необходимости курянам готовы предоставить и временное жилье. 

Беженцам, помимо проживания, предоставляется питание. Специалисты оказывают им психологическую помощь и консультируют по вопросам трудоустройства, оформления выплат, – передают саратовские журналисты со ссылкой на местных чиновников.  

Кроме того, уточняет издание, из Саратовской области в Курсе направлено 85 тонн гуманитарной помощи.  

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о готовности региона принять жителей Курской области и оказать помощь в восстановлении инфраструтуры на пострадавших территориях. Из Волгограда в Курск направлено два гуманитарных конвоя.  

Фото: sarinform.ru

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