Расследования 13.08.2024 11:13
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13.08.2024 11:13
Волгоградское УФАС возбудило несколько дел в отношении ФГБУ Управление «Волгоградмелиоводхоз». Как сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве, учреждение препятствует оказанию услуг по подаче воды и нарушает порядок расчета платы сельхозтоваропроизводителям.
Поводом для привлечения к ответственности федеральных чиновников послужили жалобы фермеров. В частности, сельхозпроизводителю из Городищенского района управление с начала 2024 года отказывало в согласовании проекта мелиорации. Тем самым чиновники препятствовали заключению договора на подачу воды и осуществлению деятельности по выращиванию овощей, резюмировали в ведомстве.
По результатам проведенной проверки в УФАС признали необоснованным отзыв «Волгоградмелиоводхозом» ранее выданных техусловий и отказ в согласовании проекта мелиорации.
- Такие действия могут быть квалифицированы антимонопольным органом как необоснованное сокращение оказания услуг по подаче воды, что является признаком нарушения Закона о защите конкуренции, в связи с чем было возбуждено дело, - заявили в УФАС.
На чиновников управления также пожаловались и фермеры из Калачевского района. Они сообщили, что в «Волгоградмелиоводхозе» необоснованно включили плату по договору на подачу воды компенсации потерь за забор воды из водохранилища, которая почти в 2 раза превышает основную плату по договору.
УФАС считает, что в этом случае управление федеральной организации нарушило порядок расчёта платы за услуги по подаче воды.
В связи с этим в отношении «Волгоградмелиоводхоз» возбуждено два антимонопольных дела.
В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства учреждение будет привлечено к административной ответственности, заявили в УФАС.
Напомним, на деятельность управления федерального ведомства фермеры жалуются уже давно. Суть претензий сельхозпроизводителей связана с расценками на электричество, на котором работают водные насосы, плохим состоянием оборудования, которое приводит к недостатку воды и срыву полива, а также с препонами в заключении договоров и согласовании проектов.
Два года назад, например, между фермерами из поселка Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области и чиновниками развернулась битва из-за полива. Сельхозпроизводители заявили о драконовских расценках на работу насосного оборудования, в свою очередь, сотрудники управления закидывали мешками с песком трубу, по которой осуществлялся полив. При этом в ведомстве тогда заверяли, что вынуждены поднимать расценки из-за возросших затрат.
Фото V102.RU
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