Фермеры из поселка Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области пожаловались на действия руководства местного филиала ФГБУ «Управления «Волгоградмелиоводхоза», из-за которых овощные плантации могут остаться без полива. Как рассказал редакции ИА «Высота 102» местный житель и фермер Юрий Горовенко, после прихода в 2014 году нового директора филиала в их поселке сразу же начались проблемы с водой для полива, а цены на нее взлетели вдвое. По словам Юрия, федеральный служащий «неугодным» по своему усмотрению устанавливает завышенные цены или же просто отключает их от ресурса.

— В 2014 году директором Городищенского филиала «Волгоградмелиоводхоза» стал Владимир Сметанкин, с которым у нас сразу же не задалось общение, — поясняет Юрий Горовенко. — Началась все с того, что на первом же собрании нам объявили о обязательной оплате за подвоз воды для полива. Хотя подача воды в оросительный канал финансируется федеральному госучреждению государством и мы не должны были тратить свои деньги. Но, скрепя сердце, мы приняли эти условия, поскольку сумма была небольшой. К тому же сами понимали, что из-за жары поставляемого объема воды нам недостаточно на 6 месяцев полива и уборки урожая.

Однако затем фермерам выставили новое условие — в обязательном порядке установить счетчики на свои водозаборы. Свое требование в учреждении обосновали обещанием, что стоимость воды для полива будет обходиться дешевле. Но траты овощеводов оказались весьма существенными. Так, Юрию Горовенко и другим предпринимателям данные установки обошлись в копеечку — в 180 тысяч рублей. Но не успели фермеры оправиться от таких трат, как подоспел новый тариф на ресурс — стоимость кубометра воды подскочила с 2 рублей до 3,25.





— В этом году Сметанкин придумал новенькое, чтобы вновь содрать с нас деньги, — пожаловался фермер. — Теперь мы должны вносить предоплату за воду с учетом площади полей. Годом ранее вода обходилась мне не больше 800 тысяч рублей за 6 месяцев, а сейчас я должен почему-то внести предоплату за свои 82 гектара — а это в два раза больше, 1 млн 600 тысяч рублей и плюс к этому сумму по счетчику. Руководство ведомства уверяло, что в случае излишка деньги мне вернут на счет обратно, но неизвестно, когда это произойдет. В связи с этим у меня возникает вопрос, а вернут ли вообще мои деньги, и почему я должен отдавать такие крупные суммы, если даже по тарифу у меня выходит втрое меньше?

После такой новости некоторые предприниматели обратились за разъяснениями в комитет тарифного регулирования Волгоградской области. Однако в ведомстве заявили, что «ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» не является организацией, оказывающей регулируемый законом вид деятельности, а осуществляет эксплуатацию мелиоративных систем и оказывает услуги по подаче воды сельскохозяйственным производителям. В связи с этим цены на тарифы и услуги определяются по соглашению сторон и государственному регулированию не подлежат».





По словам волгоградцев, после обращения в комитет со стороны директора Городищенского филиала начали поступать предупреждения об отключении участков фермеров, которые отказываются подписывать договоры о согласии на предоплату и тарифы организации.

— Накануне к моему соседу, который также, как и я, не согласен с их условиями, приехали люди со спецтехникой и водолазными костюмами, — рассказывает Юрий Горовенко. — Они обвязали его водозаборную трубу проволокой и с помощью водолаза забросали ее мешками с песком, чтобы вода не поступала. Весь этот беспредел я снимал на камеру. Один из них пообещал приехать завтра ко мне, если я не подпишу договор. Что будет с полями, где я выращиваю морковь, свеклу и лук, я не представляю. Буду добиваться справедливости через суд.





Корреспондент информагентства ИА «Высота 102» связался с директором Городищенского филиала ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» Владимиром Сметанкиным, чтобы узнать его версию произошедшего конфликта. Руководитель учреждения утверждает, что тарифы за забор воды не могут бить по карману местных сельхозпроизводителям из-за низкой цены за услугу.

— Поспешу объяснить, что предоплата берется не за потребление воды для полива, а за электроэнергию, с помощью которой она поставляется в оросительный канал для фермеров, — пояснил в телефонном разговоре Владимир Сметанкин. — Государственное финансирование покрывает лишь половину стоимости электроэнергии, которая уходит на забор. Поэтому мы вторую часть стоимости распределяем на всех потребителей в равных долях. В расчете на 1 килограмм произведенного продукта от стоимости затраты на электроэнергию составляют лишь 20 копеек. Поэтому это сумма никак не бьет по их кошельку. Также хочу отметить, что тарифы устанавливаются на основании расчетов всех наших трат. Так как наши траты возросли, то и стоимость за кубометр воды немного увеличилась. Сумма за использованный ресурс взимается четко по показаниям счетчика.

Прокомментировал руководитель ведомства и ситуацию с запугиванием и принудительном отключении от водозабора фермера. Владимир Сметанкин пояснил, что данные действия были связаны с тем, что абонент незаконно установил забор воды, к тому же он не является предпринимателем.

Между тем, фермеры считают, что сложившаяся ситуация может привести к подорожанию овощной продукции.

— Все помнят, как в конце весны морковь стоила больше 150 рублей за килограмм, — рассказал Юрий. — Это никому не нравилось, что вполне понятно. Мы хотим выращивать доступные для волгоградцев овощи. Однако нас вынуждают закладывать эти безумные расценки в стоимость моркови и лука. Как нам теперь не повышать цены на овощи, если нас обирают, как нитку?

Фото и видео: Юрий Горовенко

