Общество

Со счёта сбились: в Камышине снова выпал град

Общество 12.08.2024 20:31
0
12.08.2024 20:31


Жители Камышина в Волгоградской области сообщают о граде, который сегодня, 12 августа, они снова наблюдали в своем городе, передает V102.RU. Очевидцы сняли на видео это природное явление, которое, судя по всему, этим летом им изрядно надоело.



- Опять град! Да что ж такое! – сокрушаются местные жители.

Напомним, что град несколько раз выпадал в Камышинском районе в прошедшие летние месяцы. Особенно сильными осадки были в конце июля, когда из-за обилия града летний пейзаж сменился на зимний. 

Погода преподнесла сюрпризы сегодня и жителям Волгограда, который накрыла пыльная буря. Бушевала стихия и в районах области, где водители сняли желтоватую стену пыльных частиц, словно в ОАЭ.

Видео: Подсмотрено. Камышин / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.08.2024 19:56
Общество 12.08.2024 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 18:50
Общество 12.08.2024 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 18:33
Общество 12.08.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 15:59
Общество 12.08.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 15:21
Общество 12.08.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 14:37
Общество 12.08.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 13:22
Общество 12.08.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 13:16
Общество 12.08.2024 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 12:07
Общество 12.08.2024 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 11:30
Общество 12.08.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 11:23 Реклама
Общество 12.08.2024 11:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.08.2024 11:22
Общество 12.08.2024 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 10:27
Общество 12.08.2024 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 10:04
Общество 12.08.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 09:42
Общество 12.08.2024 09:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
Около 3 тыс. наблюдателей будут работать на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:15
В частном секторе на севере Волгограда начался ремонт дорог: фоторепортажСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде потушили пожар в заброшенной пятиэтажкеСмотреть фотографии
20:31
Со счёта сбились: в Камышине снова выпал градСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
В Волгоградской области новый учебный год начнётся со 2 сентябряСмотреть фотографии
18:50
Вгоняют в долги и могут выкинуть на улицу: волгоградцы вновь пожаловались Путину на принудительное расселениеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
Пыльную бурю как в ОАЭ сняли на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
«Бог отвёл»: пенсионерка чудом уцелела после падения дерева в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Установлена причина покраснения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:26
«Ехал виляя и бил машины»: угнавший военный КАМАЗ волгоградец перед смертельным ДТП мог совершить еще несколько аварийСмотреть фотографии
16:14
Под Волгоградом разнорабочего осудили за расправу над фермером из ревностиСмотреть фотографии
16:10
По делу о крупной контрабанде в Волгограде осудили экс-полицейского из МосквыСмотреть фотографии
15:59
В ЦГМС прокомментировали возможность повторного удара непогоды по ВолгоградуСмотреть фотографии
15:32
«Camon к знаниям»: билайн предлагает смартфон с оплаченной связью и аксессуаромСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде пыльная буря снесла крышу с цеха завода «Ахтуба»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:21
В Волжском поймали водителя, который катал друзей на капотеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Был в измененном состоянии: военный КАМАЗ, переехавший человека, угнал гражданский из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:40
Шок-контент: жуткий момент наезда военным КАМАзом на волгоградского реставратора попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
На Волгоград неожиданно обрушились ураганный ветер и песчаная буряСмотреть фотографии
13:44
Главврач больницы №3 в Волжском Шипунов скоропостижно покинул постСмотреть фотографии
13:22
Врачи провели операцию 3-летнему Жене на собранные волгоградцами деньгиСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде медики извлекли рыболовный крючок из годовалой девочкиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде полиция задержала водителя военного КАМАЗа после смертельного ДТПСмотреть фотографии
12:07
Юлия Чичерина в Волгограде презентовала песню про СталинградСмотреть фотографии
11:35
Молодежь «Каустика» опробовали на «Кубке Лаврова»Смотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области Андрей Бочаров оценил готовность ЖКХ к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:23
В компании ВОЛМА отметили День человека трудаСмотреть фотографии
11:22
Треть дорог Волгоградской области не соответствует ГОСТамСмотреть фотографии
11:10
Полиция разыскивает участников массовой потасовки в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Денис Бояринцев назвал решающий момент в матче «Ротора» с «Тюменью»Смотреть фотографии
 