Со счёта сбились: в Камышине снова выпал град

Жители Камышина в Волгоградской области сообщают о граде, который сегодня, 12 августа, они снова наблюдали в своем городе, передает V102.RU. Очевидцы сняли на видео это природное явление, которое, судя по всему, этим летом им изрядно надоело.





- Опять град! Да что ж такое! – сокрушаются местные жители.

Напомним, что град несколько раз выпадал в Камышинском районе в прошедшие летние месяцы. Особенно сильными осадки были в конце июля, когда из-за обилия града летний пейзаж сменился на зимний.

Погода преподнесла сюрпризы сегодня и жителям Волгограда, который накрыла пыльная буря. Бушевала стихия и в районах области, где водители сняли желтоватую стену пыльных частиц, словно в ОАЭ.

Видео: Подсмотрено. Камышин / t.me