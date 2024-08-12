Пыльную бурю как в ОАЭ сняли на видео под Волгоградом

Жители Волгоградской области делятся впечатляющими видеокадрами сегодняшнего пыльного урагана в социальных сетях. Как сообщает V102.RU, некоторых водителей непогода застала прямо на трассе, когда они следователи из одного населенного пункта в другой.





Так, пыльный ураган обрушился на автодорогу Волгоград - Калач-на-Дону. Машины продвигались через плотную желтоватую стену пыльных частиц. Подобные картины часто наблюдают жители Арабских Эмиратов, где песчаные бури из-за близости с пустыней происходят регулярно. Отметим, что в Волгоградской области такое погодное явление бывает редко.

Напомним, что примерно в 14:35 Волгоград неожиданно оказался в эпицентре пыльного урагана. Синоптики ранее не прогнозировали такую смену погоды в волгоградском регионе. Сильный ветер срывал крыши и валил деревья.

Видео: Волгоград с огоньком / t.me