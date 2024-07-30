Камышин Волгоградской области завалило льдом под конец июля





В Камышинcком районе Волгоградской области 30 июля днем прошел сильный град. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей, местами ледяные осадки достигали пары сантиметров в диаметре. Видеокадрами бушующей непогоды камышане поделились в Сети.





Жители отдаленных населенных пунктов района наблюдали вперемешку со льдом мощный ливень, который сопровождался сильным ветром. А вот жителям административного центра повезло гораздо меньше – всего за несколько минут на улицах Камышина летний пейзаж сменился на зимний из-за обилия града.

Фото и видео: Администрация Камышинского района, Подслушано. Камышин