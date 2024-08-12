Расследования

Волгоградца обвиняют в мошенничестве с муниципальной землей

Расследования 12.08.2024 10:19
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12.08.2024 10:19


В Волгограде 60-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве с муниципальной землей, которую он оформил в собственность по подложным документам, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Установлено, что в августе 2023 года с использованием поддельного правоустанавливающего документа он оформил в собственность земельный участок на территории Волгограда. Однако данная земля находилась в муниципальной собственности и никому не предоставлялась. Сумма ущерба оценивается в 800 тысяч рублей. 

Мужчина признал вину. Прокуратура также обратилась в суд с иском о прекращении права собственности на земельный участок и истребовании его из чужого незаконного владения. Иск удовлетворен.

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