Волгоградца обвиняют в мошенничестве с муниципальной землей

В Волгограде 60-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве с муниципальной землей, которую он оформил в собственность по подложным документам, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Установлено, что в августе 2023 года с использованием поддельного правоустанавливающего документа он оформил в собственность земельный участок на территории Волгограда. Однако данная земля находилась в муниципальной собственности и никому не предоставлялась. Сумма ущерба оценивается в 800 тысяч рублей.

Мужчина признал вину. Прокуратура также обратилась в суд с иском о прекращении права собственности на земельный участок и истребовании его из чужого незаконного владения. Иск удовлетворен.