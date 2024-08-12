



В Волгограде поставлена точка в уголовном деле, возбужденном против 34-летнего жителя областного центра. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в мессенджере Telegram оставлял комментарии, оправдывающие военные преступления Украины и призывающие к расправе над русскими.







- Установлено, что 34-летний Зубков Д. с использованием сети Интернет публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины и побуждающие применять насилие в отношении граждан РФ, - рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело рассматривалось в Краснооктябрьском районном суде Волгограда. Во время заседания обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.

- Приговором Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда Зубков Д.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и использованием учетных записей в социальных сетях, с целью размещения публичной информации на срок 2 года, - пояснили журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, защита попыталась оспорить реальное лишение свободы, однако Волгоградский областной суд подтвердил приговор, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.