Происшествия

В Wildberries прокомментировали ДТП с фурой под Волгоградом

Происшествия 10.08.2024 13:45
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10.08.2024 13:45


10 августа в Михайловском районе Волгоградской области на 753-м километре автотрассы Р-22 «Каспий» произошло лобовое столкновение фуры, принадлежащей Wildberries. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на представителей маркетплейса, пострадавших в следствии аварии нет, а все посылки уже продолжили путь к получателям.

- В результате происшествия никто не пострадал, а сама фура смогла продолжить движение после смены пострадавшего тягача. Все товары в сохранности — происшествие никак не повлияет на сроки доставки заказов покупателям, - подчеркнули в пресс-службе Wildberries.

Отметим, ранее ДТП прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. Столкновение произошло по вине водителя Ford F-MAX, который, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, врезавшись в тягач FAW J7 под управлением водителя ООО «Вайлдберрис». По информации правоохранителей, последний всё же получил травмы и был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.

Фото: Волгоград на максималках / t.me

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