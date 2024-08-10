



10 августа на федеральной трассе Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием двух большегрузов. Как сообщает ИА «Высота 102», грузовик врезался в фуру Wildberries на 752-м километре автотрассы.

- В 03:53 на 752+500 м. км. а/д Р-22 «Каспий» водитель 2000 г. р., управляя грузовым тягачом а/м Ford F-MAX с полуприцепом ТОНАР, двигаясь со стороны г. Москва в сторону г. Волгограда, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовым тягачом FAW J7 под управлением водителя ООО «Вайлдберрис» 1978 г. р. В результате ДТП в ГБУЗ Михайловская ЦРБ доставлен водитель FAW J7, — прокомментировали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по фотографиям, которыми делятся очевидцы с места событий, тягач маркетплейса получил сильнейшие повреждения. По сути, от кабины большегруза практически ничего не осталось.

В настоящее время на участке, где произошла авария, движение транспорта осуществляется в реверсном режиме по одной полосе. Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», в результате аварии образовалась пробка по направлению движения от Михайловского в Новоаннинский район. Затор уже растянулся более чем на 5 километров.

Очевидцы сообщают, что в настоящее время на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Последним предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Фото: Волгоград на максималках / t.me