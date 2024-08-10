Повернул на красный? Опубликованы кадры столкновения легковушек на севере Волгограда





9 августа в Тракторозаводском районе Волгограда на проезжей части ул. Николая Отрады произошло столкновение двух легковых автомобилей. Согласно видео с камер уличного наблюдения, оказавшимся в распоряжении ИА «Высота 102», водитель автомобиля LADA мог спровоцировать ДТП, повернув на запрещающий сигнал светофора.

На кадрах видно, как LADA Priora сбавляет скорость, ожидая возможности поворота на ул. Академика Богомольца, однако, несмотря на то, что обзор водителю был ограничен стоящей впереди машиной, он всё же решается проскочить дорогу. При этом в слепой зоне к перекрёстку как раз на большой скорости приближался автомобиль Mazda. В итоге оба автомобиля не успели даже попытаться избежать столкновения.

- В 21:20 на регулируемом перекрестке ул. Богомольца — ул. Н. Отрады произошло столкновение автомашин LADA Priora и Mazda. В результате ДТП пассажир автомашины LADA доставлен в больницу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время все обстоятельства аварии продолжают устанавливаться полицейскими.

Фото и видео: POWERNET