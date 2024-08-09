Авиалайнер Airbus A320neo, который летел из Москвы в Грозный, экстренно сел в Волгограде из-за больного пассажира. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, на борту у 47-летнего мужчины предположительно случился инфаркт.

- КВС принял решение следовать на незапланированный запасной аэродром Волгоград (Гумрак), - сообщают авторы канала.

На борту самолета «Уральских авиалиний» было 220 пассажиров. Посадка в аэропорту Волгограда была совершена 8 августа в 13.25.

- Пассажир с рейса снят, передан в медучреждение города. Самолет продолжил движение по маршруту, - сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Согласно онлайн-табло аэропорта Грозный (Северный), этот самолет прибыл в аэропорт назначения в 14.25.