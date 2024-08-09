Под Волгоградом осудили водителя КАМАЗа, устроившего массовое ДТП





В Дубовке Волгоградской области оглашён приговор 47-летнему водителю. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина, находясь за рулём грузовика «КАМАЗ» в пьяном виде, устроил массовое ДТП на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

- 23 декабря 2023 года фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «КАМАЗ» 5320, двигаясь в сторону г. Волгограда по федеральной автомобильной дороге 1-Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Вовремя не заметив остановившийся в попутном направлении транспорт, намеренно игнорируя требования сплошной линии дорожной разметки, мужчина выехал на полосу встречного движения, где спровоцировал столкновение нескольких автомобилей, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации надзорного органа, сначала грузовик протаранил Chery Tiggo 4 Pro, который от удара стукнулся с автомобилем LADA Vesta. Водитель последней вместе с пассажиром Chery Tiggo 4 Pro погибли. Кроме того, ещё трое человек в результате аварии получили тяжкие увечья.

Отметим, вину водитель «КАМАЗа» признал. Решением Дубовского районного суда мужчина приговорён к 8 годам колонии. Кроме того, водителю запрещено будет управлять транспортом в течение трёх лет. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.