У летевшего из Волгограда в Москву самолета отказала система GPWS

Самолет Airbus A320, который вечером 7 августа следовал из Волгограда в Москву, столкнулся с серьезными неполадками во время полета, передает V102.RU. Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, в 16 км от Москвы экипаж доложил об отказе бортовой системы предупреждения столкновений (GPWS). Было принято решение следовать на аэродром назначения Шереметьево.

- Посадка выполнена в штатном режиме. Объявлялась тревога АСК, код синий, - сообщают авторы канала.

Справка. Система предупреждения о близости земли (GPWS) предназначена для предупреждения пилотов об угрозе столкновения с землёй или с иным препятствием.