Федеральные новости

Полиция разбирается в массовой драке саратовцев из-за ребенка

Федеральные новости 07.08.2024 11:35
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07.08.2024 11:35


В Саратовской области местные правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, случившегося накануне в Волжском районе регионального центра. Здесь, как сообщает ИА  «СарИнформ», местные жители сошлись стенка на стенку. Драма разыгралась из-за семейного конфликта, в ходе которого отец и мать не смогли поделить 13-летнего сына. 

Уточняется, что массовая драка произошла во дворе многоквартирного дома на ул. Соколовой. 

– На глазах многочисленных очевидцев бывшие возлюбленные устроили крупный скандал с криками и рукоприкладством, – передают саратовские журналисты. – Вскоре вмешались очевидцы и начали столкновение «стенка на стенку» – одни были за мать, другие за отца. Мальчик при этом был в истерике и кричал на весь двор. В итоге на место происшествия вызвали полицию. Прибывшие силовики забрали пару и ребенка в отдел. Серьезных травм, предварительно, никто не получил.

Редакция «СарИнформа» также опубликовала видеоролик, на котором, предположительно, запечатлены участники конфликта. 

Известно, что с места происшествия сотрудниками полиции в отдел были доставлены родители и ребенок. 

Фото: ИА "СарИнформ"

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