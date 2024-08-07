Полиция разбирается в массовой драке саратовцев из-за ребенка





В Саратовской области местные правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, случившегося накануне в Волжском районе регионального центра. Здесь, как сообщает ИА «СарИнформ», местные жители сошлись стенка на стенку. Драма разыгралась из-за семейного конфликта, в ходе которого отец и мать не смогли поделить 13-летнего сына.

Уточняется, что массовая драка произошла во дворе многоквартирного дома на ул. Соколовой.

– На глазах многочисленных очевидцев бывшие возлюбленные устроили крупный скандал с криками и рукоприкладством, – передают саратовские журналисты. – Вскоре вмешались очевидцы и начали столкновение «стенка на стенку» – одни были за мать, другие за отца. Мальчик при этом был в истерике и кричал на весь двор. В итоге на место происшествия вызвали полицию. Прибывшие силовики забрали пару и ребенка в отдел. Серьезных травм, предварительно, никто не получил.

Редакция «СарИнформа» также опубликовала видеоролик, на котором, предположительно, запечатлены участники конфликта.

Известно, что с места происшествия сотрудниками полиции в отдел были доставлены родители и ребенок.

Фото: ИА "СарИнформ"