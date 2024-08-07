Происшествия

У пассажира из Стамбула в аэропорту Волгограда нашли запрещенный табак

Происшествия 07.08.2024 11:38
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07.08.2024 11:38


На таможенном посту в аэропорту Волгограда таможенники пресекли попытку ввоза из Турции табака для кальяна общим весом около 6,5 кг. Как рассказали V102.RU в аэропорту Волгограда, при прохождении таможенного контроля мужчина, прилетевший из Стамбула, выбрал «зеленый коридор». Однако при проверке  в его сумке в багаже среди личных вещей инспекторы обнаружили 110 пачек курительной смеси. 


По словам россиянина, он не знал правила перемещения табачных изделий через границу, пассажирскую таможенную декларацию не подавал, за информацией о порядке перемещения товаров через границу ЕАЭС не обращался.

Табак был изъят. А в отношении авиапассажира возбуждено 2 административных дела по факту недекларирования товаров по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ и нарушения запретов и ограничений по ст.16.3 КоАП. Ему грозит штраф и конфискация товаров.

Фото: архив ИА "Высота 102", Астраханской таможни

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