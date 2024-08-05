Волгоградцев предупредили о шторме с градом 5 и 6 августа

Жителей Волгограда и области предупредили о надвигающейся стихии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, непогода будет бушевать минимум двое суток.

— В период с 08.00 до 10.00 понедельника 5 августа и до конца суток, а также 6 августа в отдельных районах Волгоградского региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, — уточнили волгоградские спасатели со ссылкой на прогноз Волгоградского гидрометцентра.

В спасательном ведомстве напомнили, что при непогоде следует держаться подальше от деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также от ЛЭП ввиду возможного обрыва проводов. В целях безопасности следует закрыть окна в помещениях и по возможности оставить личный транспорт в гараже. При возникновении ЧС, сразу же набирайте номер «101».

Напомним, синоптики спрогнозировали в Волгоградском регионе резкое ухудшение погоды. Энергетики приготовились встретить удар стихии.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»