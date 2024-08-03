Спорт

Женщина выйдет на поле в матче «Ротора» и «Нефтехимика»

Спорт 03.08.2024 07:26
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03.08.2024 07:26


На матч четвертого тура Первой лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и волгоградским «Ротором» назначена женщина-арбитр международной категории ФИФА Вера Опейкина, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
 
35-летняя судья работает в профессиональном футболе с 2009-го года. Опейкина начинала карьеру в женском чемпионате России. С 2014-го года привлекалась к обслуживанию игр у мужчин в любительских и товарищеских турнирах. В сезоне 23-24 Опейкина впервые получила назначение на поединок  между клубами российской премьер-лиги - калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» в Кубке страны.
 
В апреле нынешнего года Опейкина работала на матче Первой лиги, в котором хабаровский СКА разгромил красноярский «Енисей» со счетом 3:0. Главный тренер проигравшего коллектива Андрей Тихонов на пресс-конференции остался недоволен решениями судейской бригады.

- Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» — «Химки» или отправьте в Махачкалу. Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают. Может быть, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на желтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Да, мы сами виноваты, мы плохо играли. Были моменты, которые мы не завершали, пропустили три мяча. Не ищу оправдания,- эмоционально высказался тогда Тихонов.
 
За данный комментарий главного тренера «Енисея» КДК РФС дисквалифицировал на пять туров (два из них — условно). Однако позже срок наказания в результате апелляции  был сокращен до одного матча (плюс четыре условно).  
 
Напомним, что в игре прошлого тура Первой лиги между «Ротором» и «Арсеналом»,  которая завершилась со счетом 1:0 в пользу тульской команды, в концовке травму получил главный арбитр Роман Галимов. Его заменил резервный судья Дмитрий Прокопов из Волгограда.
 
Матч «Нефтехимик» — «Ротор» состоится 4 августа и начнется в 18-00 ч.
Фото: ФК «Чертаново» (архив)

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