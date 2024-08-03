Женщина выйдет на поле в матче «Ротора» и «Нефтехимика»

35-летняя судья работает в профессиональном футболе с 2009-го года. Опейкина начинала карьеру в женском чемпионате России. С 2014-го года привлекалась к обслуживанию игр у мужчин в любительских и товарищеских турнирах. В сезоне 23-24 Опейкина впервые получила назначение на поединок между клубами российской премьер-лиги - калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» в Кубке страны.
В апреле нынешнего года Опейкина работала на матче Первой лиги, в котором хабаровский СКА разгромил красноярский «Енисей» со счетом 3:0. Главный тренер проигравшего коллектива Андрей Тихонов на пресс-конференции остался недоволен решениями судейской бригады.
За данный комментарий главного тренера «Енисея» КДК РФС дисквалифицировал на пять туров (два из них — условно). Однако позже срок наказания в результате апелляции был сокращен до одного матча (плюс четыре условно).
Напомним, что в игре прошлого тура Первой лиги между «Ротором» и «Арсеналом», которая завершилась со счетом 1:0 в пользу тульской команды, в концовке травму получил главный арбитр Роман Галимов. Его заменил резервный судья Дмитрий Прокопов из Волгограда.
Матч «Нефтехимик» — «Ротор» состоится 4 августа и начнется в 18-00 ч.
Фото: ФК «Чертаново» (архив)