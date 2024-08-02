В Киквидзенском районе Волгоградской области простились с участником специальной военной операции Максимом Коробковым. Похороны, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на газету «Нива», 2 августа прошли в селе Завязка.

– Отдать бойцу последнюю дань уважения собрались его родные, друзья, одноклассники, учителя, жители не только Завязки, но и всего Киквидзенского района, – сообщают местные журналисты. – Родным и близким военнослужащего искренние соболезнования выразили глава муниципалитета Сергей Савин, председатель районной ветеранской организации Николай Васильевич Федотов.

Сообщается, что Максим Коробков родился 17 апреля 1992 года в селе Завязка, после школы получил юридическое образование, а затем переехал в город Королев Московской области, где жил и работал.

– В конце февраля 2024 года Максим принял настоящее мужское решение – добровольцем отправился в зону СВО. Он любил жизнь. Он любил своих родных. Он любил свою Родину. Поэтому и пошел защищать всех нас. Бился с врагом и строил планы на будущее. Хотел пойти учиться и стать офицером, – пишут в местной газете. – В памяти земляков Максим останется настоящим героем, защитником Отечества. Вечная слава доблестному воину!

Сообщается, что у Максима Коробкова остались супруга и дочь.

Фото: газета «Нива»