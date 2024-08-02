В Волгоградской области ЧОП оставил без зарплаты охранницу школы





Фроловский районный суд взыскал с частной охранной организации в пользу бывшей сотрудницы невыплаченную зарплату и компенсацию морального вреда. Как сообщили V102.RU в суде, 59-летняя женщина состояла в трудовых отношениях с ООО ЧОО «КОР-сервис плюс» с 11 января 2024 года по 19 апреля 2024 года. Однако трудовой договор с ней в письменной виде не заключался, но фактически она была допущена к исполнению своих должностных обязанностей на объект охраны МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №5». При увольнении с ней не был произведён расчет по выплате заработной платы за март 2024 года в размере 24700 рублей и апрель 2024 года в размере 7800 рублей. Фроловский районный суд взыскал с частной охранной организации в пользу бывшей сотрудницы невыплаченную зарплату и компенсацию морального вреда. Как сообщили V102.RU в суде, 59-летняя женщина состояла в трудовых отношениях с ООО ЧОО «КОР-сервис плюс» с 11 января 2024 года по 19 апреля 2024 года. Однако трудовой договор с ней в письменной виде не заключался, но фактически она была допущена к исполнению своих должностных обязанностей на объект охраны МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №5». При увольнении с ней не был произведён расчет по выплате заработной платы за март 2024 года в размере 24700 рублей и апрель 2024 года в размере 7800 рублей.

Женщина обратилась в суд с иском к ООО ЧОО «КОР-сервис плюс» о взыскании заработной платы, процентов за задержку выплаты денежных сумм, компенсации морального вреда.Суд, установив, что работодателем нарушены трудовые права работника на выплату заработной платы, взыскал с ответчика в пользу истца заработную плату за март – апрель 2024 года в размере 32500 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы с 11 апреля по 27 мая 2024 года в размере 2107,73 рубля, компенсацию морального вреда в размере 7000 рублей, судебные расходы в размере 2100 рублей.Решение суда в законную силу не вступило.