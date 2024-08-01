Волгоградцы массово жалуются на сбой в работе YouTube





1 августа произошёл сбой в работе популярного сервиса обмена видеороликами YouTube. Как сообщает ИА «Высота 102», жители Волгоградской области массово жалуются на выведенный из строя видеоплейер в десктопной версии сайта.

Проблема затронула абонентов практически всех крупных провайдеров. После загрузки главной страницы и перехода на выбранный ролик, загрузка последнего не производится. Пользователи вынуждены наблюдать пустое окно видеоплеера с зависшим значком загрузки информации.

Согласно данным платформы для анализа сообщений о сбоях в работе интернет-сервисов Downdetector, сигналы о сбое в работе американского хостинга приходят из большинства регионов России. Пик сообщений о недоступности сервиса пришёлся на 1:00 1 июля. В настоящее время с 9:00 также специалисты фиксируют рост поступающих обращений.

Напомним, ранее 25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости YouTube на 40% в конце июля, а также до 70% в начале августа 2024 года. Политик назвал данные ограничения попыткой «привести в чувство» владельцев американской площадки, которые, зарабатывая на рекламе в России, отказываются выполнять законы и требования властей.

Отметим, в настоящее время проблемы с загрузкой видеороликов наблюдаются только в компьютерной версии YouTube и не затрагивают пользователей мобильных устройств.