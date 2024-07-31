В Волгограде посты с нацсимволикой в соцсети объявили вне закона





Тракторозаводский суд Волгограда признал запрещенной информацию с демонстрацией нацистской символики на страницах в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили V102.RU в пресс-службе райсуда, с иском обратился прокурор района.

Уточняется, что в ходе мониторинга было выявлено четыре страницы с запрещенной информацией.

– Судом принято решение об удовлетворении административных исковых требований прокурора района, а информация, размещенная на указанных страницах социальной сети «ВКонтакте», признана запрещенной к распространению на территории РФ, – пояснили в судебной инстанции.

Решение суда не вступило в законную силу.