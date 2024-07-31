Единый статус «одинокого родителя» введут в Волгоградской области

В Волгоградской области готовятся ввести единый статус «одинокого родителя», который затронет в регионе 457 человек. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект в облдуму внес комитет соцзащиты региона. Документ зарегистрирован и направлен для рассмотрения в профильный комитет облдумы.

- Прогнозная численность получателей, которых коснутся изменения в части повышения размера ежемесячного пособия (от базового в 389 рублей до повышенного как на ребенка одинокого родителя 776 рублей), составляет 457 человек (74 ребенка, в отношении которых отец лишен родительских прав, и 383 ребенка, у которых отец умер), - указано в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим ежемесячно на выплату пособий этой категории родителей потребуется предусмотреть дополнительно 176 859 рублей. Однако, как отмечают разработчики поправок, принятие настоящего проекта закона не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета по причине снижения таких выплат в регионе.

- Учитывая снижение численности получателей ежемесячного пособия на ребенка по причине отсутствия новых назначений (ежемесячное пособие на ребенка предоставляется на детей, рожденных до 01.01.2023, до достижения ими возраста 8 лет), выплата ежемесячного пособия после принятия проекта закона будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в 2024 году, - говорится в документе.

Проектом закона предлагается внести изменение в часть 6 статьи 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, определив единые условия признания матери или отца ребенка (детей) «одиноким родителем» в целях установления ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи.

Ранее закрепить в России единый правовой статус «одинокого родителя» правительство РФ попросили в Госдуме РФ. Отсутствие такого статуса, по мнению законодателей, затрудняет разработку мер комплексной поддержки и осложняет ее предоставление данной категории населения.

Фото из архива V102.RU

