ЕР представила результаты законодательной деятельности по ключевым направлениям





Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подвел итоги законодательной деятельности партии в завершающейся весенней сессии Госдумы, а также озвучил планы на осень. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Он отметил, что приоритетом оставалась поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы партии.

– Все законодательные инициативы проводятся с тем, чтобы мы обещания, которые зафиксированы в народной программе, выполнили. Сфокусироваться на решении этой задачи нам поручил Дмитрий Медведев (Председатель партии – прим.). Расширение поддержки социально незащищённых категорий граждан, молодежи, семей с детьми – еще один партийный приоритет, – отметил Якушев на брифинге.

По словам врио секретаря Генсовета, партия по поручению президента РФ в весеннюю сессию реализовала одно из знаковых социальных решений – об индексации пенсий работающим пенсионерам. Оно коснётся почти восьми миллионов человек. На реализацию решения потребуется на следующий год примерно 96,5 миллиардов рублей, в 2026 году – 170 миллиардов рублей и в 2027 году – 260 миллиардов рублей.

– Уверен, наш закон послужит стимулом для возобновления трудовой деятельности многими неработающими пенсионерами, – сказал Владимир Якушев.

Еще одно ключевое изменение в весеннюю сессию – переход к прогрессивному налогообложению. Дополнительные средства, которые получит бюджет вследствие налоговой реформы, пойдут на решение социальных проблем. Вместе с этим увеличится налог на прибыль, но будут введены льготы для компаний, которые инвестируют средства в производства или закупают российское оборудование. Также сохранятся льготы по ставке для ИТ-компаний и другие.

Помимо этого, 66 миллиардов выделено на программу «Семейная ипотека», что позволит улучшить жилищные условия более 100 тысячам семей. 47 миллиардов рублей предусматривается на выплату 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на погашение ипотеки. 33 миллиарда пойдут на доплаты за классное руководство и кураторство педагогическим работникам. Почти 10 миллиардов – на создание спутниковой группировки и расширение доступа к высокоскоростному интернету.

Более 30 законов принято по инициативе «Единой России» для защиты прав участников СВО и членов их семей. В том числе, введена возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто ушел на фронт, запрет на увольнение вдов в течение года с момента гибели их мужа на фронте. Дополнительные гарантии для Героев России и кавалеров Ордена Святого Георгия. Возможность получения двух пенсий – по потере кормильца и по инвалидности для детей, а также социальной пенсии и пенсии по потере кормильца для вдов бойцов.

Принят закон, который наделяет ветеранов СВО с инвалидностью правом на обеспечение автомобилями с ручным управлением. Установлен беззаявительный порядок ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Также принято решение об упрощенной передаче бесхозного и конфискованного оружия на фронт.

Важным направлением работы для партии стала законодательная деятельность по поддержке семей с детьми. В частности, в ходе весенней сессии по инициативе «Единой России» усовершенствован порядок назначения ежемесячного пособия в связи с рождением ребёнка, закреплено право на повышенную фиксированную выплату страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, если они выступают опекунами детей до 18 лет.

Продолжилась работа над трудовым законодательством. До конца сессии Госдума рассмотрит поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые предусматривают право на отпуск в 30 календарных дней для работающих инвалидов, а также создание в регионах специальных комиссий по борьбе с задолженностью по зарплате.

В сфере образования приняты решения о дополнительных выплатах классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах с 1 марта. Также выплаты с 1 сентября начнут получать все советники в школах. Помимо этого, «Единая Россия» работает с Правительством над программой капремонта общежитий колледжей и техникумов. Она будет внедрена в 2025 году.

Как отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, фракция продолжила контроль за использованием бюджетных средств, которые направлены на реализацию народной программы. Это увеличило эффективность ее выполнения. В том числе, в части капремонта школ.

– Такой подход к решению проблем людей – совместное с Правительством, экспертами и заинтересованными лицами изучение проблемы, контроль, обратная связь – позволяет добиваться того, что здания ремонтируются качественно, в срок и с существенной экономией. Более того, президент принял решение сэкономленные на торгах средства не возвращать в бюджет, а направлять на закупку необходимого учреждению оборудования, – отметил Васильев.

Приоритетом работы партии в осеннюю сессию станет федеральный бюджет, отметил Якушев. Он добавил, что основной финансовый документ должен работать на достижение национальных целей, поставленных президентом до 2030 года, обеспечивать выполнение социальных обязательств государства и приближать победу в специальной военной операции.

– Мы сконцентрируемся на том, чтобы основной финансовый документ отвечал на все эти вопросы, – резюмировал Якушев.

Фото: пресс-служба «Единой России».