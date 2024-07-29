Страховая компания озвучила размер выплат пострадавшим пассажирам поезда Казань-Адлер

Гражданская ответственность перевозчика, чей поезд сошел с рельсов в Волгоградской области 29 июля 2024 года в результате ДТП с КАМАЗом, застрахована в АО «СОГАЗ». Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное заявление компании, страховой договор заключен в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».
В случае вреда здоровью размер предельной выплаты составит до 2 миллионов рублей, в случае смерти - 2 025 000 руб. За фактический вред имущества предусмотрены выплаты до 23 тысяч рублей.
Напомним, в результате сегодняшнего ЧП в Котельниковскую ЦРБ были госпитализированы 30 человек, включая 10 детей. Состояние трех человек – водителя КАМАза, который врезался в локомотив, женщины-пассажирки и машиниста, оценивается как тяжелое. Они на вертолетах доставлены в Волгоград.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU