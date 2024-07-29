Андрей Бочаров обнадежил пассажиров поезда Казань-Адлер

Общество 29.07.2024 19:30
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29.07.2024 19:30
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров навестил в ЦРБ Котельниковского района пострадавших в ДТП с поездом Казань-Адлер пассажиров. Как рассказали V102.RU в администрации региона, сейчас медицинское обследование и лечение в ЦРБ проходят 30 человек, включая 10 детей. Состояние троих взрослых — машиниста, водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое. Их на вертолетах в сопровождении медиков доставили в Волгоград. К счастью, у детей, оставленных под наблюдением в стационаре, травмы легкие. Глава региона Андрей Бочаров пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Также глава региона посетил пункты временного размещения, развернутые в Котельниково. Сейчас там находятся 416 человек — прежде всего, это пассажиры вагонов, которые сошли с рельсов. Сейчас оперштаб предпринимает все меры по возвращению вещей, которые еще остаются в поврежденных вагонах, и организации дальнейшего движения людей по маршруту. Пассажиры во время общения с губернатором выразили пожелание побыстрее уехать. Андрей Бочаров заверил, что в планах властей - в кратчайшие сроки организовать возвращение вещей людей и отправить людей на другом поезде к месту назначения. Люди поблагодарили губернатора за хорошие новости.Фото администрации Волгоградской области
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