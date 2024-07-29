Телефоны горячих линий заработали в Волгоградской области после схода поезда

Происшествия 29.07.2024 15:32
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29.07.2024 15:32
Для помощи пострадавшим в результате ДТП на перегоне Гремячая-Котельниково и их близких открыты горячие линии. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, в частности, действует горячая линия МЧС России по Волгоградской области: 8(8442) 96-70-39 и горячая линия РЖД: 8-800-775-00-00 (далее нажать 2).
Экстренную психологическую помощь готовы оказать специалисты комитета социальной защиты населения по телефону: 8 (8442) 73-02-33.
Напомним, сегодня в Волгоградской области КАМАЗ выехал на пути перед пассажирским поездом Казань-Адлер. В результате столкновения девять вагонов поезда перевернулись. Сообщается о 20 госпитализированных в Котельниковскую ЦРБ. Также на место происшествия вылетели три вертолета с медиками. Всего, по данным РЖД, травмы той или иной степени, а также ушибы и ссадины получили 156 человек. Возбуждено уголовное дело, расследование которого взял на контроль Александр Бастрыкин.
В настоящее время идет эвакуация пассажиров поезда, для них приготовлены пункты временного размещения.
Фото администрации Котельниковского района t.me
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